In arrivo iPhone 15 Pro con 8GB di RAM | USB-C e tanto altro ancora

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Stando a quanto è stato previsto dalla società di ricerca TrendForce, Apple lancerà nel 2023 il nuovo15 Pro e pare che porti con sé importanti novità per quanto riguarda le funzionalità. Il dispositivo presenterà 8GB di memoria RAM, un ingresso per la ricarica USB-C e tanti altri miglioramenti inerenti al comparto fotografico. Il passaggio da Lightning a USB-C è stato ampiamente diffuso per glidato che l’Unione Europea ha approvato una legge che richiede un cambiamento tale da parte di tutti i produttori a partire dal 2024. Inoltre, TrendForce ha spiegato che la linea di15 sarà di nuovo composta da quattro modelli, ma che solamente i due modelli Pro disporranno dell’ultimo processore Apple, come nel caso della gamma di14. Gli utenti si aspetteranno che i modelli Pro siano dotati del ...

Non va inoltre dimenticato che l'attuale risposta del mercato alla vendita dell'14, soprattutto per il modello Plus, possa essere condizionato dall'nei negozi e con l'avvio dei ......di miglioramenti per il gioco incon iOS 16, tra cui il supporto per i controller Joy - Con e Pro di Nintendo. Ora sarà possibile utilizzare i gamepad retrò modernizzati di Nintendo con,...Apple, per la prima volta, risponde in merito all'iPhone USB ammettendolo chiaramente: lo smartphone di Cupertino sarà costretto ad abbandonare la porta Lightning.Il vicepresidente marketing mondiale di Apple, Greg Joswiak, ha affermato oggi che Apple dovrà passare all'USB-C su iPhone.