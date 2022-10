Il Napoli serve la manita europea | 3-0 ai Rangers con doppietta di Simeone e tris di Ostigard

Ilprova a mettere la gara sui binari che gli sono più congeniali. Ed al 10' riesce a passare con Di Lorenzo cheSimeone dietro le spalle dei difensore ed il Cholito che non si fa ...Sono appunto l'Inter e il(ancor prima di giocare con i Rangers Glasgow). Al Milan, invece,un punto contro il Salisburgo nell'ultima giornata, mentre la Juventus è fuori. Ma quanti ...All’11’ passa in vantaggio il Napoli con Simeone, che viene servito dalla distanza da Di Lorenzo e con il destro spedisce il pallone in rete. Al 15’ arriva anche il raddoppio, ancora con Simeone, ...All’80’ Spalletti sfiora il 3-0 con un’azione da terzino a terzino: Di Lorenzo sfonda e serve Mario Rui che non sorprende il portiere avversario sul primo palo. Ma il tris è solo rinviato. Il ...