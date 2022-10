Il Napoli segna quando vuole 2 Simeone + Østigard | ci vuole coraggio a chiamarle riserve

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Albasta un quarto d’ora per battere i Rangers Glasgow: due gol die pratica archiviata al 16esimo. Poi, nel finale, il terzo di-Rangers 3-0. Primo tempo con importanti accelerazioni. E poi anche una intelligente e sana gestione della partita. Ma ilnon riesce a tenersi, attacca di default. Le vittorie consecutive salgono a dodici. Cinque in Champions: mai accaduto nella storia del club, 15 punti in classifica eppure primo posto nel girone aritmeticamente non ancora sicuro. Il Liverpool ha battuto l’Ajax e basterà non perdere ad Anfield con quattro gol di scarto per finire primi nel girone. Al momento del sorteggio, quest’estate, nessuno avrebbe scommesso su questo esito a una partita dalla fine. Ma se facciamo il conto delle scommesse estive, non la finiamo più. ...