Dragonero – I Paladini

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) – Debutta in anteprima mondiale a Lucca Comics & Games 2022 la serie animata “”, tratta dal fumetto creato da Luca Enoch e Stefano Vietti,una coproduzione internazionale Sergio Bonelli Editore insieme a Rai Kids, PowerKids e NexusTV. Un evento attesissimo che celebra lo storico esordio di Bonelli nel settore dell’animazione festeggiato con tantissime iniziative, incontri, installazioni e appuntamenti all’interno della manifestazione più amata dedicata al mondo dell’entertainment. Sabato 29 ottobre alle ore 10.30 al Teatro del Giglio, dove sarà allestito uno speciale Blue Carpet, verranno presentati in anteprima mondiale i primi quattro episodi della serie animata che approderanno prossimamente su Rai Gulp e RaiPlay. L’evento sarà preceduto da un eccezionale raduno di cosplayer legati al mondo fantasy che dal ...

(106', USA) TEATRO DEL GIGLIO h.10.30 Sergio Bonelli Editore, Rai Kids, Power Kids e NexusTV presentano:. I" Anteprima Mondiale. I primi 4 episodi della serie animata. Con Luca ...Prima novità assoluta sarà la presentazione, in anteprima mondiale, dei primi quattro episodi di. I, la serie animata basata sul fumettoedito da Sergio Bonelli Editore. ...L'offerta di RaiPlay per gli appassionati di cultura pop, gli speciali, le dirette da Lucca, il ricco programma di Rai Kids, i collegamenti con Radio 2 e molto ...Prendono il via le attività di Bonelli Entertainment, il braccio produttivo di Sergio Bonelli Editore. Le prime due produzioni in house sono il film Dampyr, in uscita al cinema, e la serie animata Dra ...