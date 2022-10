Damiano Tommasi | “Contro la Roma fu il mio “battesimo” con una grande del nostro calcio”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 26 ottobre 2022), attuale Sindaco di Verona, ha rilasciato un’intervista al Corriere Veneto in attesa di Verona –, due squadre in cui ha militato … Nel Veronaè partito dalle giovanili, debuttando nei professionisti nel 1994 per poi conseguire la promozione in A nel 1996 per essere poi ceduto alla. Sino al 2006 ha giocato 351 partite in Serie A, segnando 21 gol e vincendo lo scudetto nel 2001, oltre a 25 presenze in Nazionale. Di seguito un estratto dell’intervista. Il primo Verona-… «Estate 1995, il 5 agosto. Si disputava il trofeo intitolato alla memoria di Eros Mazzi, il patron del Verona scomparso da pochi mesi in un incidente d’auto. Vinse laai rigori, ma noi facemmo un’ottima figura. In panchina c’era Attilio Perotti. Ci preparavamo a ...