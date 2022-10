Come verificare la copertura RCA

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La polizza RC auto è un contratto assicurativo obbligatorio, che protegge il patrimonio dell’assicurato in caso di problemi derivanti dalla circolazione stradale. Infatti, in caso di sinistro, la vittima viene risarcita dalla compagnia assicurativa e non direttamente dall’altra parte coinvolta nell’incidente. Ogni automobilista, pertanto, è tenuto al pagamento di un premio per stipulare il contratto assicurativo, il cui valore dipende da svariati fattori: esperienza di guida, valore del veicolo da assicurare, anno di immatricolazione etc. Verifica dell’assicurazione Per effettuare un controllo assicurazione auto il metodo più semplice è quello di rivolgersi al Portale dell’Automobilista, un sito internet messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.Mediante questo sito web si può controllare laassicurativa non solo delle ...