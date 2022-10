Agenzia askanews

... quando Forza Italia (tranne lui e Casellati) non votò La Russa presidente Ore 17.29 Salvini raggiunge i banchi di Forza Italia per stringere calorosamente la mano a. Epure Tajani. ..."E' difficile la situazione ma noi diamo comunque convintamente la nostra fiducia". Lo ha detto Silvioarrivando in Senato dove a breve è atteso il suo intervento in dichiarazione di voto, dopo la replica della premier Giorgia Meloni. 26 ottobre 2022 Berlusconi arriva in Senato: situazione difficile ma convinta fiducia Roma, 26 ott. (askanews) - 'E' difficile la situazione ma noi diamo comunque convintamente la nostra fiducia'. Lo ha detto Silvio ...Oggi Berlusconi terrà il suo discorso a Palazzo Madama. I suoi fanno sapere che parlerà del nuovo esecutivo come del "risultato di un lavoro avviato quasi trent'anni fa con la fondazione del centrodes ...