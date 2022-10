(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La BCE di preparaad annunciare un nuovo rialzo dei, che servirà a combattere l’inflazione, ma indebolirà la crescita ed impatterà negativamente sulla domanda di mutui e sul mercato immobiliare. Ma l’Eurotower ha le mani legate, non potendo esimersi dal mantenere una politica “da falco”, tanto più che i piani dei governi della Zona Euro per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e le imprese stanno avendo come effetto quello di accrescere l’inflazione. Le attese per la riunione diGiovedì 27 ottobre la Banca Centrale Europea dovrebbe annunciare un nuovo aumento deinell’ordine di 75 punti base, portando il tasso di riferimento principale al 2% dall’1,25% attuale, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginali al 2,25% ed ...

QuiFinanza

...a portare il costo del denaro oltre il 4,75% entro fine 2022, con un'altra mazzata sui tassi da 1,25 punti percentuali, entro novembre. Decisamente più sorniona e lenta la, che solo a ...E' probabile che la Lagarde sottolinei che lae'a reagire ai segnali e che le decisioni vengono prese riunione per riunione, anziche' in base a una rigida guida temporale a condizioni ... BCE pronta ad alzare i tassi d’interesse: ecco cosa attendersi domani "Non solo la Fed ma anche la Bce potrebbe iniziare a considerare l'allentamento ... L'esecutivo si concentrerà da subito sull'emergenza energetica, ha detto Giorgia Meloni, pronta a "stravolgere i ...Utilizziamo cookie di prima e di terza parte per garantire la funzionalità del sito, per raccogliere informazioni statistiche sul numero di utenti che accedono al sito e per mostrare annunci pubblicit ...