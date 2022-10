Un ordigno bellico ritrovato in un’area boschiva sulle colline sannite

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUndella Seconda Guerra Mondiale è stato scoperto inin territorio di Ceppaloni. Si tratterebbe di una bomba a mano inesplosa. La scoperta è stata fatta da un 40enne che si trovava nella zona che percorreva una zona impervia e isolata e che, accortosi della presenza dell’che affiorava dal terreno ha immediatamente chiesto l’intervento dei Carabinieri. La zona è stata subito transennata e delimitata e si attende ora un ulteriore sopralluogo dei militari della Compagnia di Montesarchio per nuovi aggiornamenti. Il sindaco di Ceppaloni Ettore De Blasio ha emesso un’ordinanza di divieto di utilizzare quel terreno in attesa che ulteriori decisioni vengano prese da parte delle Forze dell’Ordine. L'articolo proviene da ...

