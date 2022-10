Razr 2022 | lo smartphone pieghevole secondo Motorola

C'è spazio anche per Geneva nella roadmap di Motorola, fresca di annuncio internazionale del. Pochi giorni fa abbiamo visto come il 2023 sia l'anno dei pieghevoli per il brand di proprietà di Lenovo, con due dispositivi previsti - Juno e Venus - pronti a dar battaglia in un ...Tante novità oggi per i fan di Motorola. Dopo l'annuncio di, arriva notizia (non ufficialmente) di un progetto segreto. Si tratta di un nuovo modello della serie Edge, dotato di pennino. Nome in codice: Motorola Geneva. Grazie al leaker Evan Blass, ...(ANSA) - MILANO - Motorola lancia un nuovo smartphone pieghevole, il Razr 2022. La terza generazione del telefono a conchiglia, riprende le stesse forme e design del famoso modello degli anni 2000, ch ...Nelle ultime ore l’azienda Motorola ha ufficializzato il nuovo smartphone pieghevole dal design compatto e dalle incredibili specifiche tecniche. Si sta parlando nel dettaglio del Motorola Razr 22, di ...