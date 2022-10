Ostiamare | Alessandro Onorato denuncia Mauro Delicato per i post su Facebook

(Di martedì 25 ottobre 2022) Continua la soap opera attorno alle vicende dell’, con l’assessoreche non smette di offrire colpi di scena attorno alle questioni che interessano la società calcistica. In questo caso, l’ultima evoluzione legata alla diatriba tra il Comune di Roma e la presidenza di Roberto Di Paolo, riguarda ladell’Assessore allo Sport verso, quest’ultimo un cittadino e un attivista che suapertamente le criticità di Ostia e del X Municipio. In questo frangente,è diventato una sorta di “voce del popolo” biancoviola, portando ripetutamente all’attenzione dile vicende legate alla chiusura dello stadio Anco Marzio. Richieste che spesso, ...

Settecalcio

...Serie D Girone E Squadra Ostia Mare Attraverso una conferenza stampa il presidente dell'... 'Ci tengo innanzitutto a chiarire la posizione di mio figlioperchè le ultime ...... in una nota,Di Paolo, figlio del Presidente dell'Roberto, accusato di aver prodotto documentazione falsa in Questura sull'impianto sportivo. ' Dopo l'acquisto dell'da ... ARBITRI - Le designazioni di D, Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda Continua la soap opera attorno alle vicende dell’Ostiamare, con l’assessore Alessandro Onorato che non smette di offrire colpi di scena attorno alle questioni che interessano la società calcistica. In ...I due ex Totti Soccer School si sono curiosamente ritrovati uno di fronte all'altro alla prima di campionato, timbrando entrambi il tabellino dei marcatori ...