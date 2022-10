Oroscopo Novembre | Vergine

Leggi su lifeandpeople

Life&People.it 23 agosto – 22 settembre La prima parte divi vede pimpanti e frizzanti, anche se c'è il rischio di qualche spesa superflua. Se avete voglia di gratificarvi fate bene, la vita non è solo obblighi e impegni. Seconda parte del mese meno scorrevole soprattutto per i nati in agosto che, anche se la tempra rimane forte e resistente, in alcuni momenti rischiano di barcollare. Evitate di dare troppa importanza a voci, dicerie, pareri e cercate di valutare con maggior distacco certe situazioni di lavoro. Con Mercurio ostile dal 18 in poi, con amici e parenti c'è il rischio di malintesi, menzogne e qui pro quo. Non innervositevi troppo, mantenete una calma serafica.