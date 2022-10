Mosca | «accolta positivamente» la proposta di Macron di coinvolgere il Papa nei colloqui di pace in Ucraina

(Di martedì 25 ottobre 2022) Un incontro durato più di un’ora, quello traFrancesco e l’inquilino dell’Eliseo, Emmanuelavvenuto ieri – lunedì, 24 ottobre – nel Palazzo Apostolico in Vaticano. Tante le questioni. Una su tutte: la guerra ine il bisogno di trovare uno spiraglio con la Russia per avviare un dialogo di, finora fallito nonostante i vari tentativi. Al settimanale francese Le Point,ha confessato di aver chiesto al Pontefice di telefonare al presidente russo, Vladimir Putin, al patriarca ortodosso Kirill, ma anche al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden per sedersi al tavolo delle trattative e favorire, così, il «processo di» nella guerra in. «Ho incoraggiatoFrancesco a telefonare a Vladimir Putin e al patriarca ...

