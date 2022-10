Marta Fascina alla Camera in total black | volto Berlusconi su cover cellulare

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Adnkronos) – In Transatlantico, a Montecitorio, per ascoltare la replica di Giorgia Meloni e votare la fiducia al nuovo governo di centrodestra, spunta anche la deputata di Forza Italia,, la ‘quasi moglie’ del Cav. In(giacca e pantaloni), borsetta griffata, scarpe basse, capelli raccolti in uno chignon alto, la parlamentare azzurra non si stacca dale a tutti balza agli occhi lacon ildi Silvio. “Il discorso di Meloni? E’ stato un ottimo discorso, mi è piaciuto moltissimo…”, assicuraprima di entrare nell’emiciclo. Ad accompagnarla fino all’ingresso della, Antimo, uno degli storici collaboratori di Silvio, che ...

In Transatlantico, a Montecitorio, per ascoltare la replica di Giorgia Meloni e votare la fiducia al nuovo governo di centrodestra, spunta anche la deputata di Forza Italia,, la 'quasi moglie' del Cav. In total black (giacca e pantaloni), borsetta griffata, scarpe basse, capelli raccolti in uno chignon alto, la parlamentare azzurra non si stacca dal ...Tutti gli occhi su. La deputata di Forza Italia nonché compagna di Silvio Berlusconi entra a Palazzo Montecitorio per assistere al termine delle dichiarazioni di voto dei partiti per la fiducia alla ...(Adnkronos) – In Transatlantico, a Montecitorio, per ascoltare la replica di Giorgia Meloni e votare la fiducia al nuovo governo di centrodestra, spunta anche la deputata di Forza Italia, Marta Fascin ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...