Luna Rossa Prototype in acqua per il suo primo giorno di navigazione

(Di martedì 25 ottobre 2022) Dopo l’uscita al traino senza albero e vele dello scorso venerdì per effettuare i test sulla parte immersa dello scafo,ha portato a termine il suodia vela. Il prototipo ha viaggiato per un discreto periodo di tempo nonostante il vento molto debole, tra l’entusiasmo dell’intero team di, che ha confermato le ottime impressioni già riscontrate durante le prove al traino, quando i test sui settori strutturali e della meccatronica hanno dato esito positivo. Tita e Spithill insieme su“Abbiamo controllato tutta la parte aero”, ha spiegato Gilberto Nobili, operations manager diPrada ...

Tita, che ha seguito la serata da Cagliari, dopo un'altra giornata di mare suprototipo, ha dichiarato di 'Essere molto soddisfatto per il premio e di essere consapevole di essere ancora a ... AMERICA'S CUP 2024 - Luna Rossa muove un altro passo in direzione della competizione in programma a Barcellona tra due anni. Il team italiano ha infatti effettu ...