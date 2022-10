Kiron | mercato creditizio I semestre 2022 | un settore ben strutturato capace di sfidare la crescita dei tassi

(Di martedì 25 ottobre 2022) MILANO – Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 15.754 milioni di euro nel secondo trimestre, questi i valori contenuti nell’ultimo report pubblicato da Banca d’Italia. “Rispetto allo stesso trimestre del 2021 si registra una diminuzione delle erogazioni pari a -5,1%, per un controvalore di oltre 844 milioni di euro. Considerando l’intero primo, i volumi erogati si sono attestati a 29,3 miliardi di euro in calo rispetto al primodel 2021 del -6,6%”, afferma Renato Landoni, Presidente di Kìron Partner SpA. “Lo sviluppo delrisulta essere solido e ben– prosegue Landoni – in quanto è trascinato dalladella componente di mutui per l’acquisto che storicamente è quella più “stabile” rispetto ...

