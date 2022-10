Inzaghi “Dopo il sorteggio nessuno credeva nell' Inter”

(Di martedì 25 ottobre 2022) APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “Noi allenatori siamo sempre giudicati in base ai risultati, ma io penso solo alla gara di domani, a centrare il primo obiettivo stagionale che nel giorno delera molto lontanoa testa di tutti”. Simonesi è messo alle spalle le critiche di qualche settimana fa, ha ripreso a viaggiare forte con la suae domani può staccare il pass per gli ottavi di Champions in un girone sicuramente di ferro, con Bayern Monaco e Barcellona che alla partenza erano le grandi favorite. “Dobbiamo vincere domani e regalare questa grande soddisfazione alla società, ai tifosi e a noi stessi, sappiamo quanto abbiamo lavorato in queste prime quattro partite di Champions, ora da squadra forte dobbiamo fare l'ultimo passo”, ha aggiuntoin conferenza stampa alla ...

...pensando ha detto- . Il pensiero va anche ad altri giocatori nella stessa situazione. Spero si possa risolvere tutto velocemente, fermo restando che Skriniar è in netta crescitaun ......sarebbe una pedina fondamentale per il 3 - 5 - 2 di Simonema un'offerta onerosa potrebbe far vacillare i dirigenti che, nel caso partisse, metterebbero a segno un netta plusvalenza..."Dobbiamo battere il Viktoria Plzen per centrare il primo obiettivo della stagione", dice il tecnico nerazzurro ...Smaltita l'adrenalina per la vittoria last second di Firenze, per l'Inter è arrivato il momento decisivo in Champions League. Domani i nerazzurri ospiteranno al Meazza il Viktoria ...