Giallo di Lisa Gabriele | dopo 17 anni arriva la verità | ecco chi l’ha uccisa e perché

(Di martedì 25 ottobre 2022) L’arresto dell’ex poliziottoun esposto anonimo giunto sul tavolo dei magistrati nel 2018. Il movente e l’arresto del responsabile Un’attesa lunga diciassettequella deldi, la 22enne ritrovata senza vita nel bosco per la quale venne inscenato un suicidio. Un suicidio fin da subito sospetto, nel quale erano emerse moltissime incongruenze. Ora, quasi vent’, per la famigliafinalmente lae l’arresto del responsabile: l’ex poliziotto Maurizio Abate. Il 50enne è stato tratto in arresto dai Carabinieri della compagnia di Rende (Cosenza) in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip di di Cosenzale ...

Today.it

In manette l'ex agente della Stradale, Maurizio Mirko Abate. Era sposato, ma avrebbe avuto una relazione con la ragazza. Il caso era stato archiviato, la riapertura grazie a un esposto anonimo ...... Miranda Otto, Rick Gonzalez, Yul Vázquez, Lenny Venito, Ann Robinson, Gene Barry,Ann Walter, ... in onda dalle 21.10 suCSI: Miami (serie tv), in onda dalle 21.10 su Top Crime Vite al ... Lisa Gabriele, uccisa a 22 anni nel 2005: svolta nel giallo infinito, arrestato ex poliziotto In manette l'ex agente della Stradale, Maurizio Mirko Abate. Era sposato, ma avrebbe avuto una relazione con la ragazza. Il caso era stato archiviato, la riapertura grazie a un esposto anonimo present ...