Gb | le opposizioni contro Sunak | non è risposta a problemi

Il programma di governo delineato per sommi capi oggi da Rishi Sunak, nel suo discorso di insediamento da premier a Downing Street, non è la risposta ai problemi del Regno Unito. E' il giudizio che ...... a tutto campo, con larghi tratti auto - biografici, messaggi alla maggioranza, allee ... per impeto, per ragione per amore, come Cristina, Rosalie dei Mille, come Alfonsinail ...Il programma di governo delineato per sommi capi oggi da Rishi Sunak, nel suo discorso di insediamento da premier a Downing Street, non è la risposta ai problemi del Regno Unito. (ANSA) ...In occasione della discussione di un atto di sensibilizzazione verso la data della marcia su Roma, le destre hanno abbandonato l'aula del Municipio XII ...