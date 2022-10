«D|TANTEMANI» | un percorso creativo per donne oltre la fragilità

(Di martedì 25 ottobre 2022) Al via su Kendoo il crowdfunding della Cooperativa Sociale Patronato San Vincenzo per sostenere due nuovi ingressi nel «Laboratorio risocializzante per» di Tantemani. Dove tornare a vivere ed essere donna attraverso attività legate all’artigianato, alla rilegatura e alla piccola sartoria

