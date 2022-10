Be Free arriva anche in Polonia e Portogallo

Leggi su ildenaro

(Di martedì 25 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il noleggio a lungo termine targato Leasys continua ad allargare i suoi confini in Europa, all’insegna della flessibilità. La società, brand Stellantis e leader del settore del NLT in Italia, annuncia l’arrivo di Be, uno dei suoi prodotti di punta, inentro il mese di ottobre, e nelle settimane seguentiin. Si amplia così il numero di Paesi europei in cui sarà disponibile la formula Leasys, già presente in Italia, Francia, Spagna e lanciata di recentein Belgio. Con oltre 20.000 contratti registrati dal suo lancio, Besi è dimostrato un best seller della categoria in Italia e in Europa, in grado di avvicinare il grande pubblico al mondo del NLT. Il merito va ai numerosi vantaggi offerti, che lo rendono ideale per privati e ...