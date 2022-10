Virtus Bava Pozzuoli | un altro ko | i flegrei cedono alla Partenope Sant’Antimo

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuarta sconfitta stagionale per ladopo un primo quarto dove la giovane formazione flegrea è riuscita a tenere testa. I gialloblù sbagliano molto in attacco soprattutto nel secondo quarto consentendo ai padroni di casa di prendere il largo nel punteggio e di non riuscire più a rimontare. Tra i puteolani sono state buone le prove di Cucco, Mehmedoviq e Tamani. Dopo i primi minuti dovesi porta sul 12-6 al 5?,piazza un break di 10-0 che gli consente di chiudere avantifine del primo quarto (14-16). Nel secondo parziale isono avanti fino al 13? (16-18), poi, due triple di Maggio portano avanti i padroni di casa. ...

Lanon ha comunque nessuna intenzione di mollare, alla ripresa Thiam e Cucco fanno 5 - 0 in ... Geko PSA Sant'Antimo -Pozzuoli 88 - 64 (14 - 16, 27 - 9, 27 - 17, 20 - 22) Geko PSA Sant'...