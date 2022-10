Ultime Notizie – Carceri | Cucchi | “Chiarire cause morte Harfachi in cella a Foggia”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “Sia fatta subito chiarezza sulleche hanno portato allain carcere del sig. Osama Paolo, trovato senza vita nel letto della suanel carcere di. In particolare è necessario sapere perché ancora oggi venga impedito ai familiari di vedere il corpo del proprio caro”. Così la senatrice Ilariadell’Alleanza Verdi e Sinistra in un’interrogazione urgente ai Ministri della Giustizia e dell’Interno. “Il fatto grave – sottolinea– è che ad oggi i familiari non sono stati informati di nessuna autopsia e gli viene tuttora negata la possibilità di vedere la salma del proprio caro anche ai soli fini del riconoscimento, nonostante siano passati ben sei giorni dal rinvenimento del corpo nelladel carcere. Mi ...

Il Sole 24 ORE

Terremoto oggi Isole Eolie M 2.1/ Ingv, una scossa anche a Pesaro In studio anche Valeria Esposito, collega di stanza di Ilaria, rimasta per 20 ore sotto le macerie: 'Ricordo che ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Giorgia Meloni ha formato il ...linfa in streaming La variante di Covid - 19 creata in laboratorio sta facendo discutere, ... Ucraina ultime notizie. Kiev: Musk conferma Rete Starlink in Ucraina. Russi preparano difesa di ... Scende il sipario sull’edizione 2022 di Estate delle Pievi, la rassegna che ha portato alla ribalta la riscoperta di gioielli architettonici unici del territorio di Parma - spesso normalmente inaccess ...Il pubblico da casa l'ha capita fin da subito tanto da eleggerla come preferita in una delle ultime puntate. Lo stesso non si può dire degli altri Vipponi, che invece l'hanno criticata e presa in giro ...