Serie A | Increscioso | i dirigenti della Fiorentina attaccano verbalmente la dirigenza dell’Inter

(Di lunedì 24 ottobre 2022) 2022-10-24 11:35:53 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: Ea grande partita vissuta sul campo dell’Artemio Franchi di Firenze, trae Inter, trovò un pietoso prolungamento nel box dello stadio toscano. I direttorisquadra ‘viola’, guidata dal suo presidente, avrebbero attaccatoi leader interisti. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, alcuni, tra cui il presidente e titolare del club, Rocco Commisso, hanno licenziato il comandante milanese al grido di ‘Mafiosi’ tra le altre parole offensive. La reazione dei‘viola’ avrebbe colto di sorpresa gli interisti, in particolare Steven Zhang, presidente ...

