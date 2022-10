Scende a picco il prezzo del gas | Piazza Affari guadagna

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) – Inizio di settimana positivo per le Borse europee, in scia con Wall Street. Le piazze del Vecchio Continente, in particolare, beneficiano della discesa deldel petrolio dopo l’accordo del Consiglio Ue su tetto aldel gas, riforma del Ttf di Amsterdam e stoccaggi comuni. Si attende l’avvio, domani, della stagione delle trimestrali delle big tech americane, con Alphabet e Microsoft. A queste seguiranno Meta, Apple e Amazon. I cont della società di Zuckerberg sono particolarmente attesi, dopo che la casa madre di Facebook ha perso il 60% del suo valore di mercato. Il metano è sceso sotto i 100 euro al megawattora come non accadeva da molti mesi., poi beneficia dell’allentamento della pressione sui titoli di Stato. Il Ftse Mib chiudendo l’1,93%, a ...