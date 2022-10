Non solo Macron Ecco i dossier di Meloni con Scholz

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “Tutte le volte che ci sono cambi di governo a causa delle elezioni, questo non può rovinare le buone relazioni che abbiamo con gli altri Stati membri o, per esempio, che abbiamo tra Germania e Italia. Continueremo a lavorare con una collaborazione molto buona”. Così nei giorni scorsi il cancelliere tedesco Olafha dato il suo benvenuto, dopo l’ultimo Consiglio europeo di Mario Draghi, al nuovo presidente del Consiglio italiano, Giorgia. Dopo il giuramento di quest’ultima, il leader tedesco ha fatto le sue “congratulazioni” su Twitter scrivendo: “Non vedo l’ora di continuare a lavorare in modo stretto insieme all’Italia nell’Ue, nella Nato e nel G7”, ha detto rivolgendo poi un ringraziamento a Draghi per “per la buona partnership fra Italia e Germania in questi anni”. Si riparte, dunque, anche in questo caso dal lascito del predecessore a ...

