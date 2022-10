Manifesto programmatico | cosa dirà Meloni alla Camera per la fiducia

Leggi su iltempo

(Di lunedì 24 ottobre 2022) C'è grande attesa per il discorso con cui Giorgiachiederà ladel Parlamento per il suo governo domani martedì 25 ottobre. Le dichiarazioni programmatiche della premier sono previste alle 11 nell'Aula dellacome deciso dconferenza dei capigruppo di Montecitorio. .Seguirà poi il voto disull'esecutivo di centrodestra. Al termine dell'intervento di, la sedutaverrà sospesa per consentirle di recarsi al Senato per consegnare il testo delle sue dichiarazioni programmatiche. Secondo programma, la discussione generale avrà inizio alle 13, termine previsto alle 17, quando la leader di FdI replicherà agli interventi dei gruppi. Dichiarazioni di voto previste dalle 17.30, alle 19 avrà inizio la chiama ...