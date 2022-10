Kvaratskhelia | il padre | “Magico sentire urlare il nostro cognome Sta dimostrando il suo valore”

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ildiha rilasciato un’intervista all’emittente georgiana Imedi TV soffermandosi sul rendimento del giocatore, fino a questo momento. “Quando sei sulle tribune del Maradona e il tuoè urlato da 60mila tifosi, questa sensazione non può essere descritta. Sono sempre stato convinto che Khvicha avrebbe fatto bene, infatti staquello che sa fare. Mio figlio va all’allenamento alle 8 del mattino, poi ritorna verso le 14 ritorna e riposa. Ha avuto un giorno libero e abbiamo fatto una passeggiata in città”. Poi ha continuato: “Contratto? Nessuno ne ha ancora parlato e per adesso non ci stiamo pensando, lui pensa solo a giocare”. SportFace.