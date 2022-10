In Campidoglio l’incontro ‘Banche del tempo | una risorsa per Roma’ | “Il tempo | un diritto in ottica di genere”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “Le banche delsono ormai dauna realtà operante nel nostro paese e nella nostra città, come testimoniaa cui ho partecipato oggi inper il quale voglio ringraziare Andrea Catarci, assessore al Personale, Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 Minuti, Claudia Pappatà, consigliera dell’Assembla Capitolina, Maria Luisa Petrucci, presidente del Coordinamento BdT di Roma. Il confronto che si è sviluppato mi ha offerto lo spunto per ripensare al momento in cui le banche delhanno incominciato a svilupparsi a Roma, come parte di un nuovo modello di gestione della pubblica amministrazione segnata dalla volontà di aprirsi alle cittadine e ai cittadini e di offrire loro nuovi modelli ...