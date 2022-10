DDay.it

Proseguono i controlliGuardia di Finanza di Agrigento al fine di contrastare l'abusivismo commerciale. I militari ... Nel quartiere di San Leone un ambulante è stato trovato senza...... di norma, nell'areacittà compresa all'internoCerchia dei Bastioni . I casi d'impiego ... aspiratore elettrico, set per la medicazione delle ferite, saturimetro edi pressione ... Il misuratore della pressione Withings BPM Connect, su Hinnovation con il 30% di sconto per i lettori di DDAY.it Napoli, 24 ott. (Adnkronos) - Grande successo e partecipazione ieri nel capoluogo campano per Tennis & Friends - Salute e Sport Official Charity Event delle Nitto Atp Finals, il progetto sociale soste ..."Devo misurare bene le mie parole. Non voglio dire nessuna cazzata (il tecnico pronuncia questa frase in tono basso, ndr). Preferisco non rispondere e mi scuso", riferendosi a margine del match contro ...