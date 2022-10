Hamilton ha ancora tre gare per tornare se stesso

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ci sono volute ben 19per rivedere Lewisduellare per la vittoria con Max Verstappen. Li avevamo lasciati 11 mesi fa nel deserto arabo a incrociare le spade in uno dei confronti più aspri, ed in molti casi meno corretti, della storia della F1. Anche ad Austin è stato l’olandese a spuntarla e al 7 volte campione del mondo mancano soltanto treper cercare di vincerne almeno una. Da quando è in Formula 1, ovvero dal 2007,ha sempre tagliato almeno una volta il traguardo davanti a tutti. Ad Austin ci ha provato, ha lottato come un leone contro un avversario che ne aveva palesemente di più e che aveva nel mirino la vittoria non solo per schiacciareuna volta l’acerrimo rivale. Max infatti voleva vincere perché con quello americano sono diventate 13 le volte che ascolta ...

Ma si rimbocca le maniche, Lewis. Corre per sé, per dimostrarequalcosa a quel bambino da sempre in cerca di approvazioni a forma di premi. E ad Austin, anche senza vittoria, ritrova ...... viste tutte le pole position accumulate in questa stagione, ma ha dimostrato di essere... Dietro al campione deò mondo, però, c'è una ritrovata Mercedes, l'intramontabile Lewische ...Ha sfiorato un'impresa Lewis Hamilton, secondo al COTA dopo una gara strepitosa. Il sette volte campione del mondo ha spremuto al massimo la sua Mercedes, comandando la gara fino ai giri finali, sfrut ...Da quando è in F1 l'inglese ha sempre vinto una gara in una stagione. Ad Austin è tornato a battagliare per la vittoria con Verstappen. Ha vinto l'olandese che ha eguagliato Schumacher e Vettel per ma ...