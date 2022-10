Agenzia ANSA

Alla guida dell', una Opel Astra, c'era un giovane che si è fermato a soccorrere il ragazzino, che era stato sbalzato in avanti di vari metri. Sul posto sono poi giunti i vigili del fuoco e un'...... nessuna a Rimini 'Tessere i sogni, il mosaico a Riccione', anche Luca Barberini in mostra per il centenario Rimini,bici alla rotonda di via Roma, traffico in tilt nel sabato di ... Auto travolge bici, grave quindicenne Un ragazzino di 15 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un'auto mentre stava attraversando in bicicletta viale Trento, a Fiume Veneto, in provincia di Pordenone. (ANSA) ...La tragedia all'intersezione con via Vizzani, niente da fare per l'anziana pedona, travolta da uno dei due veicoli. Coinvolta nello schianto anche una donna incinta. Conducente arrestato e positivo al ...