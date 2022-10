Agnelli rivoluziona la difesa | se ne vanno via in quattro | tutti insieme

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 24 ottobre 2022), nella prossima sessione di mercato, sembra intenzionato are la; indovrebbero avere le valigie in mano. Una stagione iniziata non nel migliore dei modi; la Juventus si immaginava tutto tranne che, già ad ottobre, stare molto distante dal primo posto in campionato e praticamente fuori dal girone di Champions (resta una piccola speranza ma è complicatissimo vedere i bianconeri agli ottavi di finale). Ecco perché la società bianconera sta già pensando alle mosse da effettuare per il prossimo mercato estivo conpronto are la; secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sono pronti ina fare le valigie. LaPresseIn questo primo scorcio di stagione sono diversi i problemi palesati dalla ...