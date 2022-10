Wilma Goich diventa una furia per colpa del vino | “Chi me l’ha rubato?!”

Leggi su biccy

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ieri sera il GF ha organizzato una festa per i gieffini e come sempre ha messo a disposizione delle bottiglie di Santero. Ovviamente gli alcolici sono sempre contati e per questo spesso scattano gelosie e attenzioni particolari per chi ne beve di più. Qualcuno ha avuto la pessima idea di bere ilrimasto nel bicchiere cheaveva lasciato incustodito e questo ha mandato su tutte le furie della cantante. “Il mioè sparito. Io me ne andrei già a letto per quanto sono inca**ata. Perché a me le persone maleducate non mi piacciono. E p*rca misera, p*rca tr**a. Lo fanno senza pensarci? No, no, no, no, no! E non è lo stesso discorso di chi sporca o lascia le tazze e i piatti da lavare. Questo è ben peggio. Qualcuno è venuto qui ed ha bevuto dal mio bicchiere! E dai non ci sto. Se lascio un bicchiere uno non ...