Ultime Notizie – Atalanta-Lazio 0-2 | aggancio in classifica

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 23 ottobre 2022) (Adnkronos) –corsara a Bergamo. La squadra di Maurizio Sarri, senza Immobile infortunato, si impone d’autorità sul campo dell’per 2-0 con i gol di Zaccagni e Felipe Anderson. Grazie a questo successo i biancocelesti agganciano a 24 punti la squadra di Gasperini, che incassa il primo k.o. del torneo. LA PARTITA – Per la sfida Gasperini recupera diversi calciatori ma decide di confermare quasi tutti gli uomini più utilizzati nellesettimane. Sportiello in porta, Scalvini, Demiral e Okoli nella linea difensiva, mentre in avanti Pasalic a sostegno di Lookman e Muriel con Zapata che si rivede in panchina. Sarri, orfano di Immobile, sceglie un tridente d’attacco composto da Pedro, con Zaccagni e Felipe Anderson falso nueve con Milinkovic Savic, Cataldi e Vecino in mezzo al campo. Laparte ...