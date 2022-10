QUOTIDIANO NAZIONALE

L'aggressore è stato identificato e segnalato alla procura dei minori di Napoli. Si tratta di un ragazzino del posto che, durante un litigio, ha minacciato e ferito l'amico con un ...Il riferimento è ai due episodi avvenuti a maggio: unin classe da un coetaneo e una ragazzina di undici anni aggredita da una compagna di scuola nei bagni dell'istituto. "Ci ... Tredicenne accoltellato al collo da un coetaneo: sfiorata la tragedia a Procida L'aggressore è stato identificato e segnalato alla procura dei minori di Napoli. Si tratta di un ragazzino del posto che, durante un litigio, ha minacciato e ferito l'amico con un coltello ...Violenza a Procida, Capitale della Cultura. Questa notte i carabinieri sono intervenuti in via Roma per un 13enne ferito al collo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe discusso con un c ...