Spalletti | «Non voglio rispondere a Mourinho Il Napoli ha bisogno di Osimhen»

ELMAS 6 Ha subito l'occasione per fare male alla Romauna prestazione squillante come le precedenti, il suo Napoli tiene in mano il gioco e la Roma glielo concede. Ha saputo aspettare,...ROMA - Il Napoli espugna l'Olimpico. Vittoria della squadra di Lucianograzie alla rete di Osimhen. Il Napoli ha gestito bene il match e ha creato molte palle gol, la Roma inveceha mai tirato in porta dimostrando poco coraggio anche per le assenze ..."Io non voglio andare a parlare su quelle che sono le parole di Mourinho, voglio fare la mia analisi della partita - ha detto Luciano Spalletti nell'immediato dopo gara all'Olimpico che ha visto la su ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria degli azzurri sulla Roma. “Le dichiarazioni di Mourinho Non voglio parlare delle parole di Mour ...