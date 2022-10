Sara Manfuso si scaglia contro Sonia Bruganelli

(Di domenica 23 ottobre 2022) Le parole diIn queste settimane si è a lungo discusso di. Come sappiamo l’ex modella, dopo che è scoppiato il caso Marco Bellavia, ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 7. Ma non solo. In studio, durante una diretta del reality, l’opinionista ha avuto un forte sL'articolo proviene da Novella 2000.

, una delle concorrenti della settima edizione del Gf Vip , ma che lo scorso 5 ottobre ha abbandonato dopo il clamore accaduto per il caso Marco Bellavia , è stata intervistata ai ...reagisce ai tweet di Sonia Bruganelli: 'Non si rende conto...' Come ha reagitoai tweet di Sonia Bruganelli Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip,...Nel corso di un'intervista, Sara Manfuso si scaglia ancora contro Sonia Bruganelli: ecco cosa è accaduto e le sue parole.Sara Manfuso, una delle concorrenti della settima edizione del Gf Vip, ma che lo scorso 5 ottobre ha abbandonato dopo il clamore accaduto per il caso Marco Bell ...