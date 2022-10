Re Carlo organizza il tour più grande di tutti i tempi

Leggi su velvetmag

(Di domenica 23 ottobre 2022) Una fonte vicina alla Famiglia Reale ha dichiarato che reIII e Camilla stanno pianificando il piùinternazionale di sempre per la Famiglia Reale inglese. Il re e la regina consorte si recheranno sicuramente in Australia e Nuova Zelanda, nonché in numerosi paesi del Commonwealth nei Caraibi durante. Il, di enorme portata, si svolgerà in due anni di viaggi. In questo progetto ambizioso il principe William e la principessa Kate avranno un “importante ruolo di supporto” eaffiderà loro anche alcune tappe da svolgere in solitaria. In questa decisione il nuovo re vuole ereditare a pieno la politica che la regina Elisabetta ha fatto sua per tutto il suo regno. ANSAUna fonte vicina al monarca ha dichiarato al Mirror: “Il re e la sua famiglia sono ansiosi di mettersi in gioco in ...