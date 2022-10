Procida | punta coltello alla gola di un 13enne e lo ferisce

(Di domenica 23 ottobre 2022) Un taglio al collo durante una lite per futili motivi tra ragazzini. A rimanere ferito è un. L’episodio è avvenuto sull’isola di. La lite tra due tredicenni, partita per motivi banali, ha visto improvvisamente sre unche uno dei due hato contro l’altro.ferito in una lite I fatti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Una discussione tra adolescenti, nella notte di sabato 22 ottobre, in via Roma a, si è trasformata in una sorta di regolamento di conti in versione criminale. Perché un tredicenne del posto, al culmine della lite con un coetaneo, alla presenza di altri giovani, ha ...... "Questa regata è un'occasione per rafforzare i legami dello sport velico con l'Isola di... 'Questa regata - spiega Francesco Lo Schiavo, presidente della vela regionale -a rafforzare ... Procida, 13enne punta un coltello alla gola di un coetaneo e lo ferisce Una lite per futili motivi tra due tredicenni ha visto spuntare un coltello, che uno dei due ragazzini ha puntato al collo dell’altro provocandogli un taglio, per fortuna superficiale, ...Una lite per futili motivi tra due 13enne ha visto spuntare un coltello, che uno dei due ragazzini ha puntato al collo dell'altro ...