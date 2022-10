Napoli | per Osimhen c'è la fila in Inghilterra | base d'asta 100 milioni

Il fischietto pistoiese torna sulla propria decisione e cancella il penalty: riso amaro di Spalletti, niente rigoreil. Roma: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le ...E' il 40', Ndombélé salta un avversario in area, Rui Patricio esce basso, i due vengono a contatto:l'arbitro Irrati è calcio di rigore. Roma -: ecco perché non è rigore su Ndombélé I ...54' -Bblitz di Zielinski che salta Cristante a metà campo, accelera e poi serve Kvaratskhelia che salta netto il diretto avversario e calcia in diagonale con il mancino trovando la chiusura in scivola ...Episodio controverso durante il primo tempo di Roma-Napoli. Al 38' gli azzurri attaccano nella metà campo giallorossa, Zielinski si inserisce sul versante sinistro e nei pressi del ...