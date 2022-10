Mattarella e Macron all' incontro di Sant' Egidio Il presidente | “L’aggressione all' Ucraina è una sfida all' Europa” Il capo dell’Eliseo | “La pace è possibile | è quella che decideranno gli ucraini”

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ilfrancese a Roma per incontrare il Papa, ildella Repubblica e Meloni. Riccardi: «È il leader che può aiutare la

... Meloni ringrazia innanzitutto il Presidente della Repubblica Sergio, una guida preziosa ...le mani e da domani - dove è atteso un incontro con il Presidente francese Emmanuel, in ...Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergiointervenendo ad una cerimonia alla comunità di S. Egidio, alla presenza del presidente della Francia Emmanuel. 'La preghiera di ...Secondo Sergio Mattarella, non esiste una "guerra santa, ma deve esistere, invece, una pace santa, ad autentico servizio dell'umanità e del suo futuro. Le guerre hanno un effetto domino, sono contagio ...Roma, 23 ott. (askanews) - 'Il momento in cui avviene questo incontro richiama tutti noi a corrispondere a una responsabilità esigente. Lo ...