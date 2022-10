LIVE – Roma-Napoli | le formazioni ufficiali | Olivera in difesa | in attacco scelto Osimhen!

(Di domenica 23 ottobre 2022) Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, undicesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Spalletti deve fare a meno di Anguissa, che non ha recuperato dal problema muscolare accusato nel match contro il Bologna, ma i partenopei proveranno comunque ad ottenere un risultato positivo per mantenere la testa della classifica. L’intenzione è soprattutto quella di rispondere ai successi di Milan e Inter, vittoriose nei rispettivi anticipi contro Monza e Fiorentina, oltre ad allungare su Udinese e Atalanta. I giallorossi di Mourinho, di contro, puntano invece al colpo da tre punti per provare ad accorciare le distanze con il primo posto e per consolidare la propria posizione in zona Champions League., LE...

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico' di. PROBABILI FORMAZIONI- NAPOLIROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, ...... è leggermente a favore dellacon 52 vittorie per i giallorossi e 52 pareggi, mentre le vittorie a favore del Napoli sono state fino a qui 46. Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol...La Lazio di Sarri vince uno scontro diretto essenziale. 0-2 all’Atalanta e aggancio in classifica. Podio caldissimo in attesa di Roma-Napoli! La Serie A 2022-23 apre i battenti con tante pretendenti a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...