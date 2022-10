LIVE – Conegliano-Bergamo 1-0 25-14 | 8-5 | A1 Femminile 2022 2023 volley in DIRETTA

(Di domenica 23 ottobre 2022) Latestualedi Prosecco Doc Imoco1991, partita valevole per la prima giornata della regular season di Serie A1di. Le Pantere di Daniele Santarelli, Campionesse d’Italia in carica, scendono sul campo di casa per la prima stagionale con l’obiettivo di iniziare subito con il piede giusto, nonostante i diversi cambi nel roster. Dall’altra parte della rete ci saranno le rossoblù, con ben quattro ex (Butigan, Gennari, Cagnin, Frosini), che proveranno ad impensierire la corazzata veneta e strappare qualche punto. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di domenica 23 ottobre al Pala Verde di Villorba (Treviso). Sportface.it vi terrà compagnia con ...

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testualedella sfida- Bergamo di Serie A1 Femminile 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME ......19.30 su Sky Sport Arena (canale 204 del bouquet Sky) con la sfida Prosecco Doc Imoco" ...Campionato di Serie A1 " anche quelle trasmesse su Rai Sport e Sky Sport " sono disponibili in...La diretta testuale di Conegliano-Bergamo, partita della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley: aggiornamenti e punteggio live ...Conegliano-Bergamo, match valido per la prima giornata di Serie A1: dove vedere la partita in Streaming Gratis e Diretta LIVE ...