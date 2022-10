Il premier o la premier? Il diktat del sindacato Rai | i giornalisti devono usare il femminile

Sky Tg24

... in un momento davvero storico per il nostro Paese, quello della primadonna della storia italiana, suggellato proprio oggi dal passaggio della campanella dell'exMario Draghi al ...Sarà dunque ripercorso il cammino che ha portato Giorgia Meloni ad essere la prima donnanella storia della Repubblica Italiana. Giletti e i suoi ospiti tracciano un quadro generale sui nuovi ... Governo, Meloni prima donna premier in Italia: le altre nel mondo. FOTO "Il" premier o "la" premier Giorgia Meloni ha chiarito di preferire la prima formula, e oggi nei TG e programmi Rai alcuni giornalisti hanno utilizzato lo stesso ...Dopo il passaggio della campanella alla neo premier Giorgia Meloni e dopo aver ricevuto il saluto dei dipendenti di Palazzo Chigi, il presidente Mario Draghi ha raggiunto Città della Pieve. Ad attende ...