F 1 | GP USA - Pole position per la Ferrari di Carlos Sainz

(Di domenica 23 ottobre 2022)ha conquistato ladel Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesima prova del Mondiale di Formula 1. Lo spagnolo dellaè riuscito a fermare il cronometro sull'1:34.356, mettendosi alle spalle l'altra F1-75 di Charles Leclerc. Il monegasco però dovrà scontare 10 posizioni di penalità per la sostituzione di motore e turbo della sua power unit e lascerà quindi a Max Verstappen l'occasione di schierarsi in prima fila domani. Red Bull in lutto. Poco prima dell'inizio delle prove ufficiali è arrivata la notizia della morte di Dietrich Mateschitz, fondatore dell'impero Red Bull. Christian Horner, team principal della Red Bull Racing, lo ha omaggiato dicendo: "Nonostante la tristezza, tutta la squadra farà quello che Dietrich avrebbe voluto, cioè andare lì fuori e fare del ...

22.05 Sessione molto interessante in Texas, con Verstappen che si presenta da favorito in vista delle qualifiche anche per le penalità di Perez e Leclerc. La Ferrari però è competitiva sul giro secco ...La Ferrari punta alla- position dopo le buone indicazioni delle prove libere. Nella FP1 Carlos Sainz ha ottenuto il miglior tempo, mentre nella FP2 è stato Charles Leclerc a svettare. Vero è che il monegasco sarà ...Un ottimo Carlos Sainz ha conquistato ad Austin la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin. Il pilota spagnolo della Ferrari si è messo tutti dietro ad Austin. A cominciare dal compa ...Lo spagnolo conquista la prima partenza al palo per la Ferrari ad Austin. Leclerc secondo, ma partirà dodicesimo per scontare una penalità di 10 posizioni sulla griglia per il cambio di elementi della ...