DIRETTA F1 | GP USA 2022 LIVE | a breve il via della gara | la Ferrari vuole tornare al successo dopo oltre 3 mesi!

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.47 Anche Sergio Perez, in piena lotta con Leclerc per il secondo posto nel campionato, è costretto a partire 5 posizioni più indietro del previsto e sarà nonouna sostituzione sulla sua Red Bull. Il messicano, solitamente, fatica in queste condizioni. Sarà così anche al COTA? 20.44 Al secondo posto troveremo Max Verstappen che ha riassunto tutto alla perfezione nella giornata di ieri: “sappiamo bene di essere più forti indi quanto non lo siamo in qualifica”. Per il Drink Team la certezza matematica dell’Iride potrebbe arrivare già oggi, in quanto il Toro più veloce dell’orbe terracqueo può permettersi di cedere 18 lunghezze al Cavallino Rampante, chiudendo comunque definitivamente la partita in proprio favore. Sarebbe il modo migliore per omaggiare il fondatore ...