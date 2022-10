"Devastata dal senso di colpa”. Parla la 23enne che ha investito Francesco

... ha detto al gip durante un interrogatorio drammatico, in cui si è dovuta interrompere più volte perché sopraffatta dalle lacrime e "senso di colpa". "Tutto si è consumato in un attimo: ...L'arresto è stato convalidato. Chiara Silvestri resterà ai domiciliari nell'appartamento in cui trascorre le sue giornate da quando ha travolto e ucciso Francesco Valdiserri , 18 anni appena. La ...La 23enne accusata di aver travolto e ucciso Francesco Valdiserri, durante l’interrogatorio di garanzia si è detta devastata dal senso di colpa. Ha ammesso di aver bevuto prima del tragico incidente ...Francesco Valdiserri, una morte assurda cui si sta tentando di dare una spiegazione. Un aiuto in tal senso è arrivato in queste ore ...