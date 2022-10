Challenger Vilnius 2022 | secondo titolo consecutivo per Mattia Bellucci

Leggi su sportface

(Di domenica 23 ottobre 2022) Salgono a dodici le vittorie consecutive di. Il giovane lombardo, vincitore la settimana scorsa a Saint-Tropez partendo dalle qualificazioni, ha vinto in tre set la finale deldi(cemento indoor) contro l’esperto turco Cem Ilkel. Il classe 2001 s’impone con il punteggio di 1-6 6-3 7-5 dopo poco più di due ore e mezza di gioco. L’italiano, dopo aver perso rovinosamente il primo set, ha una bella reazione nel. Nel terzo si ritrova sotto per 5-3 ma in questo frangente è sensazionale nel cancellare un match point nel nono game per piazzare un parziale di quattro giochi consecutivi valevole per la partita. Solo applausi per l’azzurro, che da domani siglerà un nuovo best ranking. Dopo quest’altro bel risultato, infatti, compirà un balzo di ben ...