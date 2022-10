Carnevale | “Deulofeu fu vicinissimo al Napoli”

Andrea, capo scout dell'Udinese , è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli,... Si è parlato di, ma io non mi occupo di vendite. Secondo me si è parlato ed è ...Oggi quella sala non esiste più, come rivelato dallo stessoin un'intervista a ...da finto esterno destro a tutta fascia con licenza di entrare dentro il campo per associarsi cono ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Andrea Carnevale, dirigente dell'Udinese ed ex attaccante del Napoli e della Roma, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: ...